Scende il tasso di positività dei tamponi che si attesta al 14,65%, in calo rispetto al 15,6 di ieri. Sono 10 i nuovi ricoveri in terapia intensiva che porta il totale a 3.758. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 19.502, contro i 21.035 di ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati 34.767 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, sulla base di 237.225 tamponi, 692 i morti. Il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza è di 49.261. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 37.242 su 238.077 tamponi, mentre i morti erano stati 699.

