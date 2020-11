Hanno tentato la fuga in quattro. Ma il loro tentativo è fallito non appena gli operatori sanitari in servizio di notte come gli uomini di un Istituto di vigilanza privato che danno il cambio agli agenti della Polizia locale di Latina, si sono accorti degli strani movimenti all'esterno dell'Hotel Excelsior di Latina Scalo dove, come noto, la Asl di Latina ha deciso di convogliare il maggior numero di persone costrette alla quarantena per la positività al Coronavirus.

Una scelta preventiva per isolarle dai rispettivi nuclei familiari per non rischiare la propagazione del virus. Venerdì sera, però, sono finiti nelle stanze della struttura che domina il piazzale della stazione ferroviaria anche i 24 senzatetto del dormitorio di via XXIV Maggio, costretti a spostarsi dopo che uno degli operatori era rimasto contagiato dal virus. Una misura decisa dal sindaco, dal prefetto, dal questore e dalla Asl. Anche circa la metà dei senzatetto era risultata positiva dopo l'esecuzione dei primi tamponi.

Ieri, invece, è arrivata la conferma della positività di tutti e 24. «Qualcuno non è abituato a restare chiuso in una camera e si sente in gabbia - ha spiegato uno dei senzatetto raggiunto telefonicamente -, forse per questo c'è stato questo tentativo di uscire dall'hotel. Ma si sta bene e, soprattutto, stiamo al caldo».