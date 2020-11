Arresti in comune, il tribunale del Riesame non concede la libertà al sindaco di Artena, all'assessore e all'ex dirigente, finiti agli arresti domiciliari. La decisione della terza sezione del tribunale del Riesame è arrivata dopo l'udienza di venerdì mattina e vede l'accoglimento di una sola richiesta, quella presentata da un imprenditore finito tra i 22 indagati dalla procura per una serie di reati che comprendono tra gli altri, corruzione e falsificazione di atti pubblici. Nell'inchiesta condotta dai carabinieri di Colleferro, sono finiti oltre al sindaco Felicetta Angelini anche alcuni assessori, dipendenti e dirigenti del Comune, agenti della polizia locale compreso il comandante, il segretario generale e alcuni imprenditori oltre ad un esponente della Minoranza in consiglio.gli arresti effettuati nell'ambito dell'operazione denominata "feudo" sono avvenuti a fine ottobre