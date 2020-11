Gli agenti della Polizia Locale di Latina si sono ritrovati alle prese con due stranieri che si arrangiano pulendo i giardini delle villette del centro di Latina, sorpresi a gettare gli scarti delle potature della siepe nel cassonetto dell'indifferenziata. Uno scherzetto costato caro sia a loro che ai committenti, ovvero i proprietari della casa, multati entrambi per 300 euro.

L'episodio si è registrato in via Villafranca, praticamente sotto gli occhi degli agenti di una pattuglia che si trovava in quella zona per un altro intervento. Proprio davanti a loro, uno dei due immigrati di nazionalità egiziana si è avvicinato al cassonetto con un voluminoso fascio di rami verdi tra le braccia e l'ha gettato in un cassonetto. Probabilmente il "giardiniere" non era neppure consapevole del fatto che quel tipo di scarti non può essere gettato tra la spazzatura comune, tantomeno nell'indifferenziata. Lo si può fare gratuitamente presso l'isola ecologica del gestore della raccolta.