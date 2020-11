Il Coronavirus continua a far registrare casi positivi in provincia di Latina anche se l'incremento non è più esponenziale come nelle passate settimane. Ad ogni modo anche ieri si sono registrati 260 casi positivi (terzo record assoluto; siamo a 1.442 contagi nella settimana che si chiude oggi e a 4.030 in questo novembre), così come si sono aggiunti tre decessi.

In questo caso va rimarcato che la Asl di Latina ne aveva annunciato uno solo nel suo report quotidiano che prende in esame i dati delle 24 ore precedenti, quello di un paziente residente a Terracina, mentre all'ospedale Goretti di Latina se ne sono registrati altri due nella serata di ieri: un uomo di Fondi e una donna del capoluogo. Il quadro generale territoriale dell'emergenza sanitaria vede 7.677 casi; 133,45 di prevalenza (positivi per 10.000 abitanti); 1.768 guariti; 120 deceduti; 5.789 positivi di cui 5.624 trattati a domicilio.



Intanto, mentre alla Clinica San Marco di Latina è iniziata l'effettuazione dei tamponi rapidi, al Goretti si è registrata la positività del primario della terapia intensiva del reparto di Rianimazione.