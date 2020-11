Giudizio immediato per i tre dei quattro imputati, (uno è un minore), accusati di essere gli autori dei feroci pestaggi in centro a Latina avvenuti lo scorso giugno. Il via con la prima udienza del processo il prossimo 13 gennaio davanti al Collegio Penale del Tribunale.

Gli inquirenti, sulla scorta degli elementi che sono stati raccolti in fase di indagini preliminari, hanno optato per questa scelta processuale anche alla luce dell'evidenza della prova. Le indagini della Squadra Volante e coordinate dalla Procura, avevano portato all'arresto di tre giovani destinatari del provvedimento restrittivo e di un minore, (il cui iter processuale è diverso).

Gli imputati sono sempre sottoposti agli arresti domiciliari, sulla scorta degli elementi molto solidi che erano stati raccolti dagli investigatori in fase di indagini preliminari quando oltre a riscontri di natura info-investigativa, erano state analizzate anche le immagini di alcune telecamere che si trovano in centro che avevano permesso di ricostruire le condotte della banda che agiva senza il minimo scrupolo, dando sfogo a rabbia e aggressività con chi aveva la sfortuna di incontrare il gruppo.