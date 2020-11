È tornato l'allarme borseggi ieri mattina in città, ma anche questa volta la pressante attività di contrasto delle forze di polizia, ha costretto i ladri a battere in ritirata, abbandonando in fretta l'auto utilizzata per l'ultimo colpo, un'utilitaria rubata in giornata nel capoluogo: è stata passata al setaccio alla ricerca di tracce utili alla loro identificazione.

L'episodio si è registrato nella tarda mattinata di ieri in viale XVIII Dicembre, dove uno dei componenti della banda, due o tre in tutto stando alle testimonianze, è sceso dall'auto per approfittare del momento di distrazione di una donna, riuscendo a derubarla.

Qualcuno tra i passanti era però riuscito a notare la vettura utilizzata dai banditi per la fuga e l'ha prontamente segnalata alla Polizia. Sono scattate così le ricerche che hanno costretto i ladri a mollare la vetture per dileguarsi. Nel pomeriggio la macchina, rubata in città in mattinata, è stata trovata nella rampa d'accesso a parcheggio interrato della Torre Pontina.