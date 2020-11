Singolare incidente stradale, ieri sera, alle porte del centro di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta con una pattuglia del distaccamento di Terracina, una Toyota Yaris si è schiantata contro il semaforo al momento di imboccare via Persicara da via Romagnoli.

Dopo l'impatto, però, il conducente è uscito dall'abitacolo e si è allontanato a piedi: all'arrivo di soccorritori e agenti non c'era nessuno. Dopo un po' è arrivato un carroattrezzi, contattato dal proprietario della vettura, poi si è presentata una donna che si sarebbe addossata la responsabilità del sinistro. Una circostanza al vaglio della Polizia, visto che, dopo l'incidente, sarebbe stato visto allontanarsi un uomo. Nel frattempo era intervenuta una ditta incaricata per la messa in sicurezza e il ripristino dell'impianto semaforico.