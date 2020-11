"Stiamo preparando il piano per i primi 200 mila vaccini COVID destinati a tutto il personale sanitario e delle RSA compresi gli anziani, tutti i medici di medicina generale, i pediatri e i farmacisti", afferma l'assessore regionale Alessio D'Amato.

Sono 2533 i nuovi casi nel Lazio ma con oltre 5mila tamponi in meno. 20 i morti e 336 i guariti rispetto alla giornata di sabato. Il tasso di positività dei tamponi torna al 10%.

