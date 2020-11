Brutto episodio in via San Carlo da Sezze, a due passi dal centro di Latina, dove una pensionata di 87 anni, una donna indifesa, è stata aggredita da un borseggiatore che l'ha spinta a terra per derubarla. È successo nel pomeriggio di oggi, quando la vittima stava rientrando a casa: non appena ha aperto il portone condominiale, lo sconosciuto le si è avventato alle spalle facendola cadere.

Mentre il bandito le strappava la borsa, la poveretta è riuscita a scorgere la sua figura, ma l'uomo, piuttosto alto, aveva il volto travisato da una mascherina chirurgica che lo rendeva praticamente irriconoscibile. L'anziana donna è rimasta a terra per diversi minuti prima che riuscisse a chiedere aiuto ai vicini: in zona sono confluite le pattuglie della Squadra Volante per le ricerche del bandito e la ricostruzione dei fatti.

La vaga descrizione del fuggitivo, tuttavia, non ha aiutato il lavoro dei poliziotti che si sono già attivati per acquisire i filmati registrati dalle telecamere di video sorveglianza del sindacato Cisl, la cui sede si trova nello stesso complesso, puntate proprio sotto al porticato dove si trova il portone del condominio. Nel frattempo erano intervenuti anche i soccorritori di un'ambulanza del servizio 118 che hanno trasportato la vittima in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.