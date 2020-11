Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi a Prossedi per una macchina che ha preso fuoco sulla via di ingresso al paese. Una Mercedes Station Wagon abbastanza datata, è stata divorata dalle fiamme nel tratto di via Principessa Gabrielli nei pressi delle scalinate di accesso alle scuole. Sulla vettura viaggiava il conducente, un uomo di Priverno che, quando ha visto uscire fumo dal cofano, dopo essersi accorto già che qualcosa non andava, è sceso dall'auto e ha chiamato i soccorsi.

Sono arrivati i Vigili del Fuoco ma le fiamme avevano già avvolto completamente la vettura provocando anche una fragorosa esplosione che ha richiamato l'attenzione dei residenti anche a centinaia di metri di distanza. La squadra di pompieri intervenuta ha proceduto a mettere in sicurezza l'auto, presidiando il rogo con gli idranti fin quando la carcassa ha smesso di ardere. Terminato l'intervento dei Vigili del Fuoco, solo in un secondo momento è intervenuto il carro attrezzi che ha provveduto a rimuovere ciò che rimaneva, ovvero le lamiere del telaio e della scocca. Per fortuna nessuno si è fatto male.