Un gesto perverso è stato compiuto venerdì sera durante i soccorsi dell'incidente registrato alle porte di Borgo Carso, all'incrocio tra le strade provinciali Podgora e Congiunte Destre. Quando le due vetture erano entrate in collisione con l'urto violentissimo che è costato la corsa in ospedale per entrambi gli automobilisti, il frastuono aveva richiamato l'attenzione dei dipendenti del vicino bar ristorante pizzeria, corsi fuori per aiutare i feriti in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Nei pochi minuti in cui il locale di via Campomaggiore è rimasto incustodito, però, uno sconosciuto ha approfittato di quel gesto di altruismo per entrare e rubare il registratore di cassa.

Proprio così, probabilmente si trattava di un cliente occasionale che si è fermato in quel momento e, trovando l'attività commerciale vuota, ha approfittato dell'occasione per mettere a segno l'infame gesto, ma solo dopo essersi guardato attorno per essere sicuro di non essere scoperto. Fatto sta che la scena è stata ripresa dalle telecamere di video sorveglianza, così come l'auto del ladro nel piazzale esterno e i filmati sono ora al vaglio della Polizia. L'uomo però aveva il volto coperto dalla mascherina sanitaria e il cappuccio del giubbotto tirato su. Per gli accertamenti sono intervenute le volanti della Questura