Nella tarda serata di domenica i militari della Stazione Carabinieri di Priverno traevano in arresto un uomo di origini albanese, S.A., classe 1994, perché trovato in possesso, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, di grammi 15 di cocaina e 5 grammi di marjuana.

