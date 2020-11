Aveva accoltellato la madre ottantenne al collo e alla schiena e poi era fuggito lasciandola agonizzante in una pozza di sangue. Torna agli arresti domiciliari P.G., uomo di 57 anni di Gaeta che con un coltello da cucina aveva attentato alla vita del genitore nell'ormai lontano 2013. andando incontro alla condanna di 2 anni per il reato di lesioni aggravate, ricorrendo al rito abbreviato. L'uomo dovrà però scontare adesso sei mesi e 3 giorni di pena residua, dopo che i poliziotti di Gaeta hanno eseguito l'ordinanza di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emessa dall'Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale Ordinario di Latina.