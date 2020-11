E' in buone condizioni di salute ma risulta positivo al covid 19. Stiamo parlando del sindaco di Latina, Damiano Coletta, che dopo il tampone rapido a cui si è sottoposto oggi è risultato contagiato dal coronavirus. Data la positività si è sottoposto anche al prelievo per il tampone molecolare. Nell'attesa di conoscerne l'esito, il Comune ha comunque già attivato le procedure previste dal protocollo sanitario e presumibilmente saranno sottoposte a quarantena preventiva le persone a lui più vicine, oltre alla sanificazione dei locali del Comune di Latina. A renderlo noto è stato poco fa, attraverso una nota, l'ufficio stampa dell'amministrazione comunale.

