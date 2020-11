Nella giornata di ieri inoltre è emersa la positività di due dipendenti comunali, per questo motivo l'amministrazione comunale ha deciso di mettere in quarantena l'ufficio Tributi di piazza dei Bersaglieri, che resterà chiuso fino a giovedì. Sarà sospeso il servizio di accesso al pubblico, mentre l'attività proseguirà ugualmente (al chiuso) con altro personale, con la speranza che tutto possa tornare alla normalità venerdì 27 novembre.

