Un grave incidente stradale si è registrato stamattina in strada Podgora, vicino Borgo Carso: una spaventosa carambola tra due auto. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità, una Golf Volkswagen lanciata a forte velocità ha urtato, in sorpasso, contro un pick-up Mazda che la precedeva nello stesso senso di marcia e stava entrando in una proprietà privata sull'altro lato della strada. Dopo il violento impatto, la Golf ha proseguito la propria marcia per più di cento metri girandosi più volte prima di fermarsi sul bordo della carreggiata. Il più grave dei due automobilisti, entrambi di Sezze, è il trentenne conducente dell'auto, trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Soccorsi necessari anche per il 64enne che sedeva al volante del pick-up e il passeggero, entrambi trasportati presso la clinica di Aprilia in buone condizioni. Non sono mancati disagi per la viabilità durante i rilievi a causa della chiusura del tratto di strada Podgora tra la statale Appia e strada Congiunte Destre.