È asintomatico, ma positivo al Coronavirus il sindaco di Latina Damiano Coletta. Dopo il primo riscontro di ieri con il tampone rapido, oggi è arrivata la conferma dal tampone molecolare.

Il sindaco è in isolamento domiciliare da ieri, ed è seguito a distanza dalla Asl di Latina, così come tutti gli altri positivi asintomatici attualmente in isolamento.

Intanto il Comune ha provveduto a sanificare tutti i locali di piazza del Popolo.