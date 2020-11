Alle ore 11 di oggi si è sviluppato a Ponza, in località Guarini, un incendio le cui cause sono in corso di accertamento. Le fiamme minacciavano le vicine abitazioni del complesso abitativo della Gescal e un ripetitore della telefonia mobile situato in cima alla colina.

Immediatamente si attivava la squadra della Protezione Civile Isole Ponziane che, unitamente agli uomini della Polizia Locale, riuscivano prima a circoscrivere le fiamme e poi, anche con l'ausilio di un elicottero della Protezione Civile Regionale, ad estinguere completamente le fiamme propagatesi lungo l'alta falesia della baia di Chiaia di Luna.

Molta apprensione tra gli abitanti anche perché la zona interessata dalle fiamme, benché impervia, è situata nelle immediate vicinanze della contrada Guarini. Ancora una volta il puntuale e tenace impegno dei volontari di Ponza è risultato prezioso, tenuto conto che su tutte le isole dell'arcipelago non vi sono presidi dei Vigili del Fuoco, ma solo uomini della Protezione Civile isolana.