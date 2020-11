Al termine delle formalità di rito lo stesso è stato accompagnato presso la locale casa circondariale, in attesa del processo che verrà celebrato con rito direttissimo.

Lo stesso, al termine di una perquisizione locale veniva trovato in possesso di 600 grammi di marijuana; 800 grammi di hashish; materiale per il confezionamento; 2 bilancini di precisione.

Nella tarda serata di ieri, ad Aprilia, i carabinieri del dipendente NORM, al termine di un servizio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zone delle case popolari, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato L.G. classe 1997, incensurato, residente ad Aprilia.

