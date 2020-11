L'interessato oltre al ritiro della patente verrà denunciato anche per la contravvenzione alla violazione delle misure di contenimento del COVID-19 essendo stato fermato, alle ore 02.00, privo di qualsiasi autorizzazione alla circolazione fuori dell'orario consentito.

La scorsa notte, a Sabaudia, i Carabinieri della Compagnia di Latina hanno intensificato i servizi preventivi nell'ambito del territorio al fine di prevenire i furti che, nottetempo, si sono verificati nell'ambito della giurisdizione. A Sabaudia, nel corso di uno di tali servizi, è stato sottoposto a controllo un cittadino indiano di anni 28 che, in evidente stato di alterazione alcolica, mentre si trovava a bordo di una BMW, oltre a non fermarsi all'Alt dei militari operanti, si è rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro.

