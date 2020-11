Uno dei positivi al Coroanavirus del dormitorio di Latina e in isolamento nell'Hotel Covid di Latina Scalo è scappato dalla struttura la scorsa notte, facendo perdere le sue tracce. La notizia l'ha data l'assessore alle politiche di welfare e pari opportunità del Comune di Latina, Patrizia Ciccarelli. Si tratta di un ragazzo tunisino di 19 anni che era ospite in una camera al terzo piano. Non è chiaro a che ora sia riuscito a fuggire, ma dormiva regolarmente nella propria stanza nel momento dell'ultimo controllo effettuato dagli operatori di turno, all'una e mezza. Al controllo successivo, la mattina seguente, l'immigrato non c'era più. Il tunisino in fuga non è assistito dai servizi sociali poiché non rientra tra i soggetti che quotidianamente usufruiscono del dormitorio, ma ne beneficia soltanto per sopperire all'emergenza freddo (ovvero fa parte di coloro che si presentano la sera in via XXIV maggio per poter passare la notte al caldo, lasciando poi la struttura la mattina seguente).

Asintomatico, come tutti gli altri positivi del dormitorio, il 19enne è riuscito a beffare la sorveglianza notturna facendo perdere le sue tracce. Difficile che sia riuscito a calarsi giù dalla propria camera (la stanza dove dormiva si trova al terzo piano), più probabile che, dopo aver studiato nei minimi dettagli la fuga, abbia raggiunto il piano terra per poi abbandonare l'hotel (una finestra è stata trovata aperta dagli operatori che hanno effettuato il controllo al mattino) senza che nessuno se ne accorgesse, presumibilmente tra le 3 e le 4 della notte. Le forze dell'ordine lo stanno cercando.