Sfrecciava con quel monopattino per i giardini pubblici, velocissimo nel "piazzare" le dosi che aveva in tasca, quasi insospettabile agli occhi dei meno esperti. E' stato invece arrestato dai carabinieri dell'Aliquota radiomonile della Compagnia di Pomezia, un giovane romano che aveva scelto come zona abituale di spaccio i giardini pubblici in via Pier Crescenzi. E' qui che l'altro pomeriggio i militari, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, hanno notato il ragazzo a bordo del monopattino che, troppo di frequente, faceva avanti e indietro per le vie pubbliche. Attirati da quell'atteggiamento i carabinieri hanno quindi provveduto al controllo trovandolo in possesso di un involucro contenente 5 grammi di hascisc che aveva anche cercato di gettare a terra poco prima dell'arrivo dei carabinieri.

A poco è servito il tentativo di disfarsi della droga perché il giovane è stato trovato in possesso di 150 euro in banconote di piccolo taglio: denaro che gli investigatori ritengono provento dell'attività illecita. La scoperta poi nella sua abitazione dove i militari hanno portato a termine un'accurata perquisizione scovando altri 349 grammi di hascisc, in parte già suddivisi in piccole dosi per la vendita, altri 105 grammi di marijuana essiccata in una busta oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il taglio utile al confezionamento delle dosi. Per il giovane romano sono scattate le manette con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.