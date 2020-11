Violano il coprifuoco a bordo di un'auto senza assicurazione e revisione, una notte movimentata quella che ha portato i carabinieri del nucleo radiomobile di Pomezia all'inseguimento rocambolesco di un'Alfa 156 per decine di chilometri.

Dal posto di blocco su strada a Torvajanica, in via Campo Selva, la folle fuga è andata avanti fino a raggiungere via degli Ermellini ad Ardea dove la vettura, che aveva forzato l'alt imposto dai militari, è stata finalmente bloccata. A bordo due giovani rom di 21 e 23 anni che, noncuranti del coprifuoco e della normativa sulla circolazione stradale, viaggiavano tranquillamente di notte alla guida di un'auto, tra l'altro senza assicurazione e revisione.

L'inseguimento è scattato alle 3,30 di notte ed entrambi i giovani risultano essere residenti in un campo nomadi situato ad Ardea. Non contenti i ragazzi, messi alle strette, ed incastrati dai carabinieri che ne hanno interrotto la fuga, hanno anche tentato di far perdere le tracce abbandonando la vettura per dileguarsi nelle campagne circostanti. Ma coadiuvati da un'altra pattuglia dell'Arma, la coppia non ha di certo avuto scampo. Per entrambi è scattato l'arresto in flagranza di reato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.