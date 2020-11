Ancora lavori di adeguamento per la galleria Monte Giove di Terracina, già interessata da diverse settimane da provvedimenti analoghi, e in particolare dalla chiusura di uno dei due "tubi". Anas, con una nuova ordinanza, la 546/2020/RM, ha stabilito una nuova chiusura al traffico della corsia della Galleria Tempio di Giove direzione Sud-Nord, a partire dalle ore 11 del 2 dicembre prossimo e fino alle 22 del 19 dicembre. Come più volte accennato, la galleria è entrata a far parte della rete trans-europea TEN, categoria che richiede l'esecuzione di lavori di adeguamento in base al D.lgs. 264/06. Si tratta di interventi che rendono necessaria la parziale chiusura per il periodo indicato. Il traffico proveniente da sud verrà deviato nella corsia direzione Nord-Sud su cui verrà istituito il doppio senso di marcia. E non è tutto. Sempre Anas informa che anche la strada statale 699 "Abbazia di Fossanova" (la cosiddetta Frosinone-Mare), già dal 23 novembre e fino al 6 gennaio è interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+00 al km 20+500, con attivazione di sensi unici alternati e impianti semaforici mobili.