Nella Asl di Latina sono 260 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono ventisette i casi con link a RSA San Michele di Aprilia dove è in corso l'indagine epidemiologica. Si registrano tre decessi di 69, 80 e 88 anni con patologie.

Preoccupa, come detto, la situazione nell'istituto San Michele di Aprilia. Sono 156 i ricoverati per il Covid mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono stati 47. Gli attualmente positivi in provincia sono 6732 di cui 6576 trattati a domicilio.

Rispetto alla giornata di ieri, si comunica che si sono registrati 260 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (43), di Bassiano (1), di Castelforte (5), di Cisterna di Latina (10), di Fondi (9), di Formia (24), di Gaeta (9), di Itri (5), di Latina (64), di Lenola (3), di Minturno (5), di Monte San Biagio (2), Pontinia (6), di Priverno (11), di Prossedi (1), di Sabaudia (4), di San Felice Circeo (4), di Santi Cosma e Damiano (2), di Sermoneta (5), di Sezze (16), di Sonnino (3), di Spigno Saturnia (3), e di Terracina (25).

Sono stati registrati i decessi di 2 pazienti residenti nei Comuni di Aprilia(1) e di Latina (1) e 1 paziente fuori

provincia.