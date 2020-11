Si attenua il contagio nella area compresa tra il Litorale romano e i Castelli. I nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nella Asl Roma 6 sono 165 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie pregresse.

L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha detto: "Dobbiamo consolidare il dato e non abbassare la guardia. Comportamenti come quelli visti a Roma nei grandi centri commerciali sono assurdi, è come mettere benzina nel motore del virus. Se non vogliamo trovarci tra quindici giorni a richiudere tutto vanno evitati"