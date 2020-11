E' in corso in questo momento l'intervento da parte dei Vigili del fuoco per domare un incendio divampato questa sera all'interno di un vivaio sito in via Bufalareccia, zona sud del comune di Cisterna di Latina. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 21, quando una colonna di fiamme e fumo si è alzata tra le serre dell'azienda vivaistica, una delle più grandi del territorio.

Sul posto è sopraggiunta un'autobotte del personale del 115, che sta operando senza sosta per domare le fiamme, che hanno inghiottito e distrutto diverse piante. Al momento non è possibile stabilire il numero degli arboscelli bruciati, come non sono note le cause che hanno innescato il rogo.