Collocati in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio.

La decisione è stata adottata in seguito alla segnalazione della Asl che ha riscontrato casi di positività tra gli operatori dopo il test antigienico.

Istituita la cosiddetta bolla sanitaria presso la casa di riposo per anziani San Francesco-Domus Aurea di Scauri.

