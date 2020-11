Nella Asl Roma 1 sono 528 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventiquattro sono ricoveri. Trentanove i casi con link a casa di riposo Cassia Residence in corso l'indagine epidemiologica. Si registrano cinque decessi di 65, 66, 72, 73 e 89 anni con patologie.

"Il valore RT regionale rimane stabile a 0.8 e la valutazione del rischio scende a moderata. A Roma il valore RT è 0.68 – Latina 0.65 – Frosinone 1.35 - Rieti 0.88 e Viterbo 0.95. Monitorata la situazione di Frosinone anche se trend appare in calo".

Sono 2.070 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore, a fronte di oltre 28mila tamponi eseguiti. I decessi sono stati 25 e i guariti 717. Questo il bilancio stilato dall'assessore regionale Alessio D'Amato, pubblicato sul sito Salute Lazio, in merito all'emergenza Covid nel territorio.

