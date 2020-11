Il sindaco di Latina Damiano Coletta è ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti a scopo precauzionale. Il primo cittadino questo pomeriggio è andato al nosocomio dopo che le sue condizioni di salute si sono leggermente aggravate a causa del Covid. Il sindaco sarà curato all'interno del Goretti e non più a casa come nei giorni scorsi.

Damiano Coletta era risultato positivo al Covid alcuni giorni fa e si trovava in isolamento presso la propria abitazione. E' stato lui stesso a informare i suoi compagni di partiti e la giunta comunale del ricovero.

«Oggi mi sono sottoposto a tac polmonare – spiega lo stesso Sindaco Coletta – ed è stata evidenziata una polmonite in fase iniziale. Quindi, su indicazione dei sanitari del Goretti e dopo un consulto con la Dott.ssa Miriam Lichtner, Responsabile del reparto di Malattie Infettive, si è deciso per un ricovero prudenziale per consentire di effettuare una terapia antivirale che può essere somministrata solo in ambiente ospedaliero. In questi giorni ho ricevuto tantissimi messaggi di auguri e a coloro che mi hanno manifestato vicinanza va il mio più sentito ringraziamento. Colgo l'occasione per rassicurare tutti: tornerò presto a casa».