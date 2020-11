Saranno effettuati lunedì i tamponi per i sacerdoti della cattedrale di San Marco in isolamento dal 19 novembre dopo che è stata accertata la positività prima di un religioso della comunità e poi dopo qualche giorno di un altro, quest'ultimo asintomatico. I due parroci della comunità salesiana molto amata dalla città stanno bene e sono seguiti a distanza perché le loro condizioni di salute lo permettono. Insieme agli altri religiosi di San Marco attendono i risultati dei test molecolari di domani per valutare, o meno, il ritorno alla vita normale e l'uscita dalla contumacia domiciliare. Le messe della chiesa San Marco, come è noto e dopo il consulto con la Asl, non si sono fermate e proseguono celebrate a turno da sacerdoti di altre parrocchie che si sono organizzati sotto il coordinamento del vicario Don Gianni Toni. Sono proseguite in questi giorni anche le attività coordinate dal parroco Don Francesco Pampinella, del catechismo, del discepolato e della preparazione alla cresima organizzate in turni bisettimanali che consentono di organizzare piccoli gruppi di ragazzi ogni 15 giorni non venendo meno alle regole di sicurezza del Covid. Il vescovo Mariano Crociata proprio oggi a San Marco celebrerà la Messa delle 11 della prima domenica d'Avvento e sarà un'occasione anche per dare un segnale di vicinanza alla comunità salesiana in un momento delicato. Intorno alla chiesta e all'oratorio di San Marco, (oggi ancora chiuso per l'emergenza Covid) ruotano centinaia di ragazzi e di famiglie, un'unica e grande "famiglia" nello spirito di Don Bosco, il luogo dove ci si accoglie e si cresce insieme. E dove anche una fase difficile come questa del Covid piombato "in casa", sarà a breve messa alla porta.