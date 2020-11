Dopo Damiano Coletta che, lo ricordiamo, da ieri è purtroppo ricoverato in ospedale a causa del Coronavirus, un altro primo cittadino della provincia di Latina annuncia la sua positività al Covid-19. Si tratta del sindaco di Terracina, Roberta Tintari. "Nei giorni scorsi mi sono sottoposta al tampone antigenico per un controllo periodico. Al risultato di positività ho eseguito il tampone molecolare e oggi sono stata informata che anche questo è positivo al Covid-19. Al momento non ho sintomi e sto bene. L'attività amministrativa non si interrompe perché proseguirò, insieme alla giunta e ai miei collaboratori, a lavorare da remoto. Terracina ha bisogno dell'impegno di tutti per superare questi mesi difficili, so di poter contare su tutti voi".