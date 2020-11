Sono 231 i nuovi casi di covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nella provincia di Latina. E' questo il dato del bollettino odierno diramato dalla Asl di Latina che nel dettaglio segnala i contagi così distribuiti nei diversi comuni pontini: Aprilia (59), di Cisterna di Latina (8), di Cori (2), di Fondi (20), di Formia (13), di Gaeta (1), di Latina (62), di Lenola (2), di Minturno (8), di Monte San Biagio (1), Pontinia (4), di Priverno (8), di Rocca Massima (1), di Sabaudia (2), di Santi Cosma e Damiano (6), di Sermoneta (2), di Sezze (16), di Sonnino (2) e di Terracina (14).

Non si registrano invece nuovi decessi, dopo due settimane davvero da dimenticare da questo punto di vista. Bene anche il numero die guariti, che sono 109 in un solo giorno. La media rimane più o meno la stessa rispetto a quella settimanale, in un'altalena senza apparente soluzione di continuità. Rimarranno attivi anche i diversi drive in, con i seguenti orari e modalità:

Latina presso ICOT: attivo dalle ore 14:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì

e dalle ore 8:00 alle ore 13:00 la domenica

via F. Faggiana 1668, Latina

Latina presso Clinica S. Marco: attivo dalle ore 13:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì

e dalle ore 10:00 alle ore 14:00 il sabato

v.le XXI Aprile 2,Latina

LATINA : attivo dalle ore 9:00 alle ore 18:30 dal lunedì al sabato

e dalle ore 9:00 alle ore 13:00 la domenica

presso l'ex Istituto SANI- Salvemini in viale le Corbusier 393

GAETA: attivo dalle ore 9:00 alle ore 15:00 dal lunedì al sabato

c/o ex Ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro via salita cappuccini

APRILIA : attivo dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato

c/o Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina

PRIVERNO: attivo dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al sabato

c/o la Casa della Salute sita in via Madonna delle Grazie