Rapinatore solitario in azione all'Eurospin di Latina Scalo in via della Stazione. Il colpo è stato messo a segno questa sera, poco prima delle 19. Un uomo con il volto coperto da una mascherina e un cappellino è entrato nell'esercizio commerciale, ha minacciato e spintonato una cassiera e si è fatto consegnare il denaro che era in cassa ed è scappato a piedi, svanendo nell'oscurità. A quanto pare ha mostrato un oggetto metallico. Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 113 che ha inviato gli equipaggi della Squadra Volante che sono intervenuti. Sul luogo della rapina il personale della polizia scientifica ha eseguito un sopralluogo per trovare qualche traccia lasciata dal bandito. Le indagini sono in ogni direzione.