Incidente stradale nel pomeriggio di oggi nel centro di Latina, nei pressi dello stadio Francioni. All'incrocio tra via Garigliano e via Aspromonte un cinquantenne ha perso il controllo della propria moto Suzuki 600 mentre procedeva in direzione del centro.

In quel momento una Smart Fortwo, che proveniva da via Volturno in direzione opposta, ha accennato la manovra per girare verso il carcere: alla vista dell'auto il centauro ha frenato, perdendo però il controllo della ruota anteriore e la moto è scivolata. Nella caduta il cinquantenne si è ferito, tanto da richiedere l'intervento dei soccorritori che lo hanno trasportato in ospedale con l'urgenza riservata ai codici gialli in condizioni giudicate non gravi.

Per i rilievi e gli accertamenti del caso è intervenuta la Polizia Locale.