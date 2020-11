Auto in fiamme questo pomeriggio lungo via Monteverdi ad Aprilia. Nel video postato si Facebook da un'utente di nome Francesca si vede la vettura ferma avvolta dalle fiamme e si sente la sirena dei vigili del fuoco in avvicinamento.

Sembra che non vi siano persone coinvolte, l'intervento degli uomini del 115 ha permesso di spegnere il rogo per capire in che modo sia divampato. E' comunque probabile che la vettura abbia preso fuoco mentre era in movimento.