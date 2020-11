I Carabinieri della Compagnia di Formia hanno sequestrato droga e denunciato una persona. Il blitz è stato compiuto a Santi Cosma e Damiano dalla sezione operativa della stessa Compagnia e dalla stazione locale, aiutata dal nucleo cinofili di Roma

I militari in casa di V.M. 38 anni, già noto alle forze dell'ordine, hanno rinvenuto 13,20 grammi di marijuana, un bilancino elettronico e altro materiale per il confezionamento della stessa sostanza stupefacente. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale e l'uomo è stato deferito in stato di libertà.