Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco questa sera a Latina, poco prima delle 19, per un incendio di un'auto. Le fiamme (come si vede nella foto inviata da un lettore), a quanto pare di natura accidentale nel giro di poco tempo hanno avvolto l'abitacolo della vettura in viale Le Corbusier.

Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 115 e sono intervenute diverse squadre che hanno circoscritto il rogo evitando anche che si sviluppasse ad altre auto che erano vicine. Al termine dello spegnimento i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo dove sono avvenuti i fatti.

Alcuni residenti hanno dato l'allarme dopo che hanno sentito delle piccole esplosioni. Fortunatamente non sono stati registrati feriti e non si registrano danni. Le foto inviate da un lettore.