Sfregiato, probabilmente preso a calci o bastonate e ucciso. E' accaduto a un gattino appartenente a una colonia felina, regolarmente registrata, in via dei Volsini a Latina. A darne notizia, attraverso la propria pagina Facebook, è l'associazione Enpa di Latina, l'ente di protezione animali. Il gatto, che aveva pochi mesi, è stato ritrovato nel pomeriggio odierno e dunque i fatti potrebbero essere accaduti o questa mattina o nella notte scorsa. Dalle foto diffuse da Enpa si nota come il povero gattino abbia perso un occhio.

Rabbia e sdegno da parte dell'associazione Enpa che giura che farà di tutto per trovare il responsabile di questo vile gesto. "Un infame che si è macchiato di questo scempio, nei confronti di una anima indifesa, non ti devi solo vergognare, troppo poco", afferma la vicepresidente della sezione Enpa Roberta Vittucci. "Il maltrattamento animali è un reato punibile penalmente. Chiediamo a Latina di non voltarsi dall'altra parte".