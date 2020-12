Lo hanno trovato in possesso di 57 grammi di hashisc, per questo un uomo di Minturno è stato arrestato con l'accusa di spaccio di droga.

Nel corso della serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Scauri hanno tratto in arresto L. I., classe 1983, residente a Minturno, coniugato, disoccupato, gravato da precedenti di polizia.

Durante una perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di 57 grammi di sostanza stupefacente, tipo "hashish", suddivisa in varie dosi occultate, oltre a un bilancino e altro materiale utile al confezionamento.. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e il soggetto, su disposizione dell'Autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida del fermo.