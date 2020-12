Il Covid 19 non allenta la morsa sulla provincia di Latina con dati sempre importanti per quanto riguarda i nuovi positivi. Ma non basta, a quanto pare, a far tenere alta l'attenzione. Almeno non per tutti. Da un Comune, uno dei più piccoli della provincia, che è arrivata ieri una notizia preoccupante e confermata direttamente dal sindaco. Stiamo parlando di Roccasecca dei Volsci, dove alcuni cittadini, nonostante fossero stati posti in quarantena per l'accertata positività al Covid, sono sati notati dai concittadini a spasso per le strade e per negozi. «Negli ultimi giorni - ha reso noto per mezzo dei social il primo cittadino Barbara Petroni - ho ricevuto diverse segnalazioni relative a violazioni di quarantene, sia fiduciarie sia obbligatorie. Questo non va assolutamente bene, in primo luogo perché si rischia di contagiare altre persone che poi possono a loro volta contagiare soggetti fragili, diversi dei quali, come abbiamo avuto modo di constatare, hanno perso la vita a causa del Covid, in secondo luogo perché si viola la legge». Il primo cittadino ha anche allargato il discorso: «Chi si è, sfortunatamente contagiato, deve collaborare alla tutela della salute pubblica rispettando le regole in vigore - ha sottolineato Petroni -. Chi è in quarantena deve stare a casa perché uscendo può diffonderlo».