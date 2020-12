Confermato il cluster epidemiologico alla casa di riposo San Francesco- Domus Aurea di Scauri. L'annuncio ufficiale è stato dato dal sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli, informato dalle autorità sanitarie dopo i risultati dei tamponi molecolari. Il primo cittadino fa riferimento a decine di casi di coronavirus registrati sinora sia tra gli ospiti che tra il personale. Lo stesso Stefanelli ha comunicato che la Asl sta attivando, per ognuno dei positivi, la presa in carico da parte della centrale operativa di Telemonitoraggio. In pratica ad ogni contagiato saranno rilevati costantemente una serie di parametri vitali indicativi dell'evoluzione dello stato di salute. In caso di evoluzioni particolari scatterà l'allarme del sistema che consentirà l'intervento immediato dei sanitari e se necessario anche il ricovero ospedaliero. Una situazione delicata è preoccupante che il sindaco di Minturno si augura possa risolversi prima possibile