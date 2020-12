"Provvedimento necessario per garantire le misure di sicurezza per studenti e insegnanti", ha spiegato il sindaco Mitrano.

Emergenza sanitaria: con apposita ordinanza il sindaco del comune di Gaeta ha disposto la chiusura temporanea del plesso della scuola secondaria di I grado dell' Istituto Comprensivo "Giosuè Carducci" sita in piazza Trieste dal 02 dicembre al 15 dicembre. Ciò a seguito della riscontrata positività al Covid 19 di un insegnante (su comunicazione Asl).

