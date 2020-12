"Purtroppo un altro cluster, stavolta in una Casa di riposo di Scauri che coinvolge 70 ospiti risultati positivi al Covid su 76, di cui 4 negativi e 2 in attesa di referto. Mentre dei 32 operatori sono 24 i contagiati dal virus". Lo ha annunciato il direttore generale della Asl di Latina Giorgio Casati.

