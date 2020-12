Sono arrivate a un punto di svolta le indagini della Polizia sul brutale pestaggio consumato nel tardo pomeriggio di domenica 15 novembre all'interno di un pub di via Cesare Battisti. L'attenta analisi dei filmati registrati dalla video sorveglianza interna, hanno consentito agli investigatori della Squadra Mobile di identificare i cinque giovani, quattro maschi e una femmina, che hanno picchiato selvaggiamente due trentenni, in apparenza senza un valido motivo, se non per una serie di sguardi di troppo. Gli indizi raccolti sono tanto forti che la Procura ha autorizzato una serie di perquisizioni scattate all'alba di ieri: le ispezioni hanno permesso di raccogliere ulteriori elementi utili alla ricostruzione del quadro indiziario.

I cinque indagati sono molto giovani, tutti sotto i trent'anni. Anzi, più prossimi ai venti che ai trenta. Uno di loro, in particolare, è noto alle forze di polizia per questioni di droga e atti di violenza connessi allo spaccio, mentre gli altri hanno cognomi noti, di quelli che riecheggiano da anni negli ambienti della criminalità locale. Insomma, si tratta di un gruppo emergente della mala latinense, ragazzi che stanno facendo di tutto per non le spalle a un destino che vuole per loro il ruolo dei duri. E in mezzo c'è finita anche una ragazza, coinvolta nelle indagini per avere dato man forte ai suoi amici in quella domenica di follia.