E' stato rinviato a giudizio e per lui il processo inizierà il 19 aprile davanti al giudice monocratico Beatrice Bernabei. E' quello che ha deciso il gup Pierpaolo Bortone nei confronti di M.B., queste le sue iniziali, classe 1989, residente a Latina, accusato di essersi abbassato i pantaloni alla vista di una ragazza di 21 anni che era insieme ad un amica. L'episodio era avvenuto nel capoluogo pontino, a poca distanza da un centro sportivo e l'imputato dopo aver notato la ragazza l'aveva seguita fin sotto la sua abitazione e aveva dato sfogo ai suoi istinti irrefrenabili.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli