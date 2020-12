Un arresto per maltrattamenti in famiglia. E' accaduto a Cisterna, dove i carabinieri della stazione locale hanno eseguito l'ordinanza emessa il 2 dicembre scorso dal Tribunale di Latina nei confronti di P.A. L'uomo già si trovava agli arresti domiciliari e l'arresto arriva grazie alle indagini dei carabinieri scaturite in seguito alle denunce presentate dalla moglie, classe 1992, vittima di reiterate minacce e percosse. L'arrestato sarà tradotto presso la casa circondariale di Vasto (CH) a disposizione dell'a.G. mandante.