Attimi di paura, poco fa, nel cuore di Cisterna. Un uomo alla guida di una Volkswagen Passat nera, poi risultata rubata, alla vista di una pattuglia della polizia locale ha tentato la fuga, inserendosi in Corso della Repubblica contromano.

Subito è scaturito un inseguimento nel senso di marcia opposto a quello previsto, dove l'auto in fuga ha iniziato uno slalom tra le auto e i pedoni. Infatti, all'altezza del vicolo di via Mameli, l'auto è salita sui marciapiedi, finendo la sua corsa impattando tra una vetrina di un negozio e un'aiuola in cemento.

L'urto ha provocato la rottura di una tubatura del gas, della quale si stanno occupando i vigili del fuoco. Il conducente dell'auto in fuga, invece, è scappato a piedi e adesso carabinieri e polizia lo stanno cercando.