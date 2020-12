Un grave incidente stradale si è registrato ieri notte nella periferia di Latina, in circostanze alquanto singolari, al vaglio della Polstrada. Un'utilitaria è uscita di strada all'incrocio tra via Mercurio e la provinciale Congiunte Sinistre: nella carambola conclusa all'interno di un fosso, sono rimasti feriti due trentenni che si definiscono entrambi passeggeri, mentre il conducente sarebbe riuscito a dileguarsi, un misterioso personaggio del quale i due amici non hanno saputo fornire le generalità. Del caso si stanno occupando gli agenti della Polizia stradale di Latina, intervenuti sia per i rilievi che per gli accertamenti del caso.

L'incidente si è registrato mezz'ora circa dopo l'una di ieri notte, quando l'auto con i tre a bordo, lanciata a forte velocità su via Mercurio, è andata dritta all'intersezione con la strada Congiunte Sinistre. Per fortuna, in quel momento, sulla provinciale non passava nessuno e la Toyota Yaris dei ragazzi è finita nel fosso, sul lato opposto dell'incrocio. L'impatto è stato piuttosto violento, ma i due ragazzi sono riusciti a tirarsi fuori da soli dall'abitacolo prima dell'arrivo dell'ambulanza. Uno dei due ha riportato fratture agli arti inferiori che hanno richiesto l'intervento chirurgico prima del ricovero.